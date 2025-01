Pantelleria, donna trovata morta in una vasca termale naturale

Una donna è stata trovata morta a Pantelleria dentro una vasca termale naturale. Si tratta di Angela Errera, di 81 anni, insegnante elementare in pensione.

La vittima avrebbe accusato un malore mentre stava immersa nelle acque termali di Contrada Gadir. Era sua consuetudine, quando poteva e il tempo lo consentiva, recarsi da casa sua in Contrada Kamma nel vicino sito termale di Gadir, per immergersi nella vasca più grande quasi a contratto con il mare aperto.

Anche ieri mattina, vista anche la bella giornata di sole, Angela si era immersa, ma un malore l'ha colta all'improvviso. A lanciare l'allarme sono stati alcuni pescatori. Inutili i soccorsi. Per la donna non c'è stato nulla da fare.