Il cordoglio del sindaco di Taurianova per la scomparsa del collega di Subiaco

"Ci stringiamo con profonda commozione al dolore che staattraversando in queste ore la comunità di Subiaco perl'improvvisa e tragica perdita del suo giovane sindaco Domenico Petrini. Una notizia che ci ha scosso profondamente, lasciandoci increduli e rattristati. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la città di Subiaco vanno le nostre più sincere e sentite condoglianze". Lo affermano il sindaco di Taurianova Rocco Biasi, e l'assessora alla Cultura Maria Fedele, che in una notac ongiunta hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del primo cittadino di Subiaco, comune designato Capitale Italiana del Libro 2025. "Il passaggio del testimone tra Taurianova, attuale Capitale del Libro fino al prossimo aprile, e Subiaco - proseguono - sarà inevitabilmente segnato dalla scomparsa del sindaco Petrini che si è battuto per questo riconoscimento.