Inchiesta Università di Catanzaro, gip rigetta interdittiva per 4 indagati

Il gip di Catanzaro, Sara Merlini, ha rigettato, per difetto diesigenze cautelari, la richiesta della Procura della Repubblicadi interdizione dai pubblici uffici di quattro indagatinell'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza sull'UniversitàMagna Graecia e sulle ricerche sugli animali che venivanocondotte. Gli indagati per i quali é stata rigettata larichiesta sono Luca Gallelli, preside della facoltà di Medicina(difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Salvatore Savastano);Vincenzo Mollace e Daniele Tortorella, responsabili di alcuniprogetti, e il veterinario Domenico Voci. Prima della decisione,il gip, come prevede la norma, ha interrogato gli indagati eall'esito di quanto emerso ha optazz