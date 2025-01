Pallanuoto, l'Ortigia si rituffa in Europa: domani a Catania affronta gli spagnoli del Sabadell

Dopo la bella vittoria in campionato, l’Ortigia torna a respirare l’atmosfera della pallanuoto europea. I biancoverdi, infatti, sono già al lavoro per preparare una delle gare più importanti della stagione: domani pomeriggio, alle ore 16.00, presso la piscina comunale di “Nesima”, a Catania, l’Ortigia sfiderà i forti spagnoli del Sabadell nella gara di andata degli ottavi di finale di European Aquatics Euro Cup. Un confronto molto difficile che metterà gli uomini di Piccardo di fronte a una delle formazioni più forti e tra le favorite per la vittoria della competizione. Le due squadre, peraltro, si sono già affrontate a inizio stagione, nel turno di qualificazione alla Champions League disputato proprio in casa dei catalani. In quell’occasione, l’Ortigia venne sconfitta 17-11, ma va detto che i biancoverdi, ripescati all’ultimo momento al posto del Recco, avevano svolto solo due settimane di preparazione. Oggi il collettivo di Piccardo è in una situazione diversa, è in crescita e ha trovato una maggiore identità di squadra, dopo un naturale periodo di rodaggio, legato ai tanti giovani e al rinnovamento del roster. L’arrivo del centroboa americano Avakian, inoltre, ha aumentato il peso ai due metri e le rotazioni, dando più freschezza e condizione a quei giocatori che, per sopperire all’assenza di un altro centroboa, spendevano molte energie. Insomma, il Sabadell è un ostacolo imponente, ma l’Ortigia può giocarsi qualche carta per rendergli più difficile il passaggio ai quarti di finale. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, a pagamento , sul sito di European Aquatics . Alla vigilia, coach Stefano Piccardo sottolinea il valore del Sabadell: “Giochiamo contro uno dei club più strutturati a livello europeo. Sono campioni d’Europa con la femminile e, tre anni fa, hanno vinto l’Euro Cup con la maschile. Disputano la Champions ormai da diversi anni e quest’anno sono usciti solo perché erano in un girone di ferro, con Olympiakos e Savona. Si tratta di una squadra di altissimo livello, che dispone di diversi nazionali spagnoli e può contare su stranieri forti, come Bowen e Renzuto, per citarne due. Poi ci sono Valera, Averka, il portiere Lorrio, che è in assoluto uno dei più affidabili nel suo ruolo. Insomma, questo è un ostacolo importante per noi”. Il tecnico biancoverde spiega cosa dovrà fare la sua squadra per contrastare un avversario di questo livello, anche alla luce di quanto visto nel match di inizio stagione: “Quest’anno abbiamo già affrontato il Sabadell nel girone di qualificazione alla Champions League e abbiamo perso con uno scarto di 6 gol. È una squadra che ha sia il palleggio esterno sia la profondità ai due metri e la forza fisica, pertanto è difficile dire in quale fase del gioco potremo cercare di prevalere. Sicuramente dobbiamo giocare una partita fatta di aggressività e di rientri veloci, ma anche di tanta difesa, perché in Champions ci hanno fatto male, anche se è vero che erano più avanti di noi nella preparazione. Ad ogni modo, come ho detto ai miei ragazzi, si tratta di un ottavo di finale di una coppa europea e basta guardare il livello delle squadre che sono arrivate a questo punto della competizione per motivarsi. Dobbiamo avere il piacere di provare a fare qualcosa che vada al di là delle nostre possibilità”. Per l’attaccante greco Georgios Kalaitzis, l’Ortigia non ha paura ed è pronta a duellare con gli spagnoli: “Sapevamo che questa settimana sarebbe stata difficile, con una partita impegnativa in campionato e un’altra importante in Euro Cup. Ieri siamo riusciti a fare una buona gara, giocando l’uno per l’altro e sacrificandoci per la squadra. Ora ci aspetta il Sabadell, una formazione davvero forte con obiettivi diversi dai nostri in questa competizione. A inizio stagione, ci hanno battuto in Spagna, ma era troppo presto. Quello di domani sarà un match completamente diverso. Siamo pronti ad affrontare chiunque come squadra, se restiamo forti mentalmente”. Kalaitzis è consapevole della difficoltà dell’impegno, ma crede nelle potenzialità della sua squadra: “Innanzitutto dobbiamo difendere il fattore campo. Chi viene qui, deve sudare per guadagnarsi qualcosa. Non posso dire quante possibilità abbiamo, perché è una fase a eliminazione diretta, ma sicuramente lotteremo per giocarci le nostre opportunità. Se vogliamo vincere questa prima gara e avere così un vantaggio, dobbiamo rimanere mentalmente forti e lucidi per quattro tempi, seguire il piano del nostro allenatore e giocare l’uno per l’altro. In attacco abbiamo il talento per segnare, mentre in difesa, aspetto ancora più importante, non possiamo concedere gol facili dal centro o in contropiede, né permettere che si sentano a loro agio. Dobbiamo fare le cose semplici e farle al meglio”.