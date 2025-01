Mps tenta la scalata a Mediobanca, offerta di scambio di scambio per 13,3 miliardi

Mps annuncia il lancio di un'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. L'offerta pubblica di scambio valuta Piazzetta Cuccia 13,3 miliardi di euro e offre un premio del 5,03% sul prezzo di chiusura di Borsa di ieri.

Mps offre 23 azioni per ogni 10 azioni Mediobanca portate in adesione e prevede di completare l'esecuzione dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca entro il terzo trimestre del 2025.

L'ops non è stata accolta bene da Mediobanca che, secondo quanto si apprende in ambienti finanziari, considererà l'offerta "ostile".

Un'operazione su Mediobanca potrebbe rivoluzionare gli assetti finanziari dell'Italia, spostando gli equilibri del controllo delle Generali proprio mentre il Leone è impegnato dell'integrazione con Natixis - avversata da Delfin e Caltagirone ma oggetto di attenzione anche da parte della politica - e alla vigilia dell'assemblea che in primavera dovrà rinnovare il consiglio di amministrazione della compagnia triestina, in quella che si prospetta come una riedizione dello scontro tra Mediobanca e i due suoi principali azionisti.