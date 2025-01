Volley Modica, prova di maturità sul campo del Lagonegro

Trasferta insidiosissima per la Volley Modica che domenica pomeriggio sarà di scena a Villa D'Agri sul campo della Rinascita Lagonegro, formazione di grande spessore e in continua crescita che, dall'arrivo in Lucania di coach Kantor punta senza nascondersi più di tanto alle zone altissime della classifica.

In settimana i biancoazzurri guidati dal tecnico Enzo Distefano (nella foto) e il suo staff hanno lavorato per cercare di correggere gli errori commessi nella gara casalinga con Lecce e trovare gli accorgimenti giusti per giocarsi la partita a viso aperto.