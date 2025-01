Pallamano, lo Scicli Social Club nella "tana" del Petrosino

La prestazione convincente di domenica scorsa ha riportato il sorriso in casa Scicli Social Club che si appresta ad affrontare una lunga trasferta in casa della temibilissima squadra del Il Giovinetto di Petrosino, attuale capolista del campionato di serie B di pallamano. La compagine lilibetana, allenata da Carmelo Benigno, dopo undici giornate di campionato, dispone del miglior attacco e della seconda difesa del torneo, che fa della corsa e dell’esuberanza fisica un punto di forza. Sono dati importanti che la dicono lunga sulla differenza tra le due contendenti.

Dall’altra parte, il gruppo gialloverde ha dimostrato, comunque, di saper affrontare i momenti difficili e per questo affronta questo delicato incontro con la massima determinazione e con un ritrovato spirito di gruppo.

Il coach Luca Ammatuna, con grande sportività, ha precisato: “Non sarà facile fare punti con Il Giovinetto, che merita rispetto. Il loro campo è ancora inviolato, ma ce la metteremo tutta, cercando di sbagliare il meno possibile”.

La partita si gioca sabato, presso il Centro Polivalente di Petrosino, con fischio d’inizio alle 17,00.