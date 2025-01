Il nuovo procuratore di Crotone:"Dobbiamo essere credibili"

"La magistratura non è corpo a se stante, interpreta la domanda di giustizia, ma se cittadinanza non è vicina, non denuncia, non fa quell'atto civico di ribellione di presentarsi alle forze dell'ordine poco ha significato per noi. So che perché ciò accada bisogna essere credibili e lavoreremo affinché ciò accada". Così si è presentato il nuovo procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio che oggi si è insediato nel suo nuovo ufficio firmando, alla presenza del presidente del Tribunale, Massimo Forciniti, l'immissione nell'incarico. Guarascio, calabrese di 44 anni, arriva dalla Dda di Catanzaro dove ha svolto il ruolo di sostituto procuratore applicato proprio al territorio di Crotone. E' tra i più giovani procuratori italiani, ma proprio per suoi trascorsi alla Dda ha una conoscenza decennale del territorio crotonese.