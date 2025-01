Nella ruota di scorta con un chilo di cocaina: arrestato agli imbarcaderi di Messina

Durante i consuetudinari controlli ai passeggeri ed ai veicoli alla Rada S. Francesco, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno sottoposto a controllo un’utilitaria, condotta da un calabrese e noleggiata il giorno stesso, il quale dichiarava di dover far visita ad un amico ricoverato in un ospedale di Messina, senza essere in grado di fornire ulteriori elementi.

Insospettiti dalle dichiarazioni, i Finanzieri decidevano di approfondire il controllo con l’ausilio del cane antidroga Urban, il quale segnalava la presenza di stupefacente nel bagagliaio dell’auto, dove, all’interno della ruota di scorta, veniva rinvenuto un panetto avvolto da guaina nera e marchiato con segno distintivo.

Lo stupefacente, un chilo di cocaina, risultato essere, dalle analisi speditive, cocaina, avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio siciliane, oltre 240.000 euro.

Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l’indagato è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti ed aggregato alla casa circondariale di Gazzi.