Sisma '90, Nicita (Pd) e Scerra (M5s): lavoriamo per i rimborsi agli aventi diritto

"Un dovuto chiarimento sui rimborsi legati ai tributi sospesi Sisma 90 ai contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Come sapete, abbiamo condotto un lavoro che ha portato un risultato importante: lo sblocco dei pagamenti, con i primi rimborsi partiti a Natale scorso, ma solo per coloro che avevano presentato istanza entro i termini previsti dalla legge. Al momento, è bene chiarirlo, chi non ha presentato richiesta, non può usufruire di quei rimborsi. E lo diciamo perchè stanno girando voci inesatte sulla riapertura dei termini. Stiamo, però, tentando di ottenere il riconoscimento del diritto per tutti i contribuenti, senza ancorarlo alla presentazione di una richiesta, come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione". Il deputato del Movimento 5 stelle, Filippo Scerra, e il senatore Pd Antonio Nicita lo anticipano in un video pubblicato sui canali social.I due illustrano "un pacchetto di emendamenti al Milleproroghe, depositato in Senato con l'obiettivo di permettere anche a chi non ha potuto, per vari motivi, presentare l'istanza nei termini previsti, di godere del diritto al rimborso. Confidiamo nella maturità del governo che, altrimenti, dovrà spiegare perchè un diritto riconosciuto non possa paradossalmente valere per tutti gli aventi diritto", concludono Scerra e Nicita nella nota congiunta che riassume l'iniziativa.