Siracusa, alla guida senza patente: 22enne denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato due pregiudicati di 28 e 37 anni per evasione dagli arresti domiciliari e un 22enne per guida senza patente.

La scorsa notte, il 37enne e il 28enne, durante il controllo dei Carabinieri, non venivano trovati nelle rispettive abitazioni, in violazione degli arresti domiciliari cui sono sottoposti.

Durante un controllo alla circolazione stradale i Carabinieri hanno fermato un’autovettura condotta da un 22enne risultato essere senza patente poiché mai conseguita.

Un 19enne, è stato segnalato alla Prefettura di Siracusa per uso personale di sostanze stupefacenti