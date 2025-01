La Dda di Caltanissetta: la nostra priorità sono le indagini sulle stragi

"Le priorita' della Dda sono da individuare nelle indagini, molto complesse e assai delicate, purtroppo ancora necessarie nonostante il tempo trascorso, sulle stragi del 1992". E' quanto emerge dalla relazione del presidente reggente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Giuseppe Melisenda Giambertoni, illustrata in apertura dell'anno giudiziario. Inoltre, ha aggiunto il presidente della Corte d'Appello, "la Procura distrettuale e' impegnata a svolgere le indagini sulle drammatiche vicende stragiste che hanno coinvolto nel tempo vari magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del Distretto di Palermo, attivita' cui deve annettersi importanza assolutamente prioritaria, come del resto attestano gli eccellenti risultati processuali raggiunti negli ultimi anni".