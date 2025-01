Ragusa, consegnati attestati di qualifica agente di commercio

Tempo di esami per i corsisti di Confcommercio provinciale Ragusa che hanno acquisito la qualifica di agente di commercio. Gli esami sono stati espletati nella sede formativa di via Sofocle dopo il completamento dei corsi che per settimane hanno tenuto impegnati una decina di candidati. Alle fine sono stati consegnati gli attestati che testimoniano il superamento della verifica finale e che hanno fornito ai corsisti l’adeguata abilitazione al fine di mettere in pratica le conoscenze acquisite in questo ambito.