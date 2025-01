Calcio, un derby d'alta classifica tra Vittoria e Modica

Un derby di vertice tra Vittoria e Modica in programma domenica 26, alle 15, allo stadio comunale Gianni Cosimo. Le due formazioni sono cresciute nel corso della stagione e si apprestano a vivere una domenica di vero calcio. Due pareggi in coppa con il passaggio del turno per il Vittoria ai rigori e una vittoria per i rossoblù in campionato, questo il borsino fin qui tra queste due squadre. Domenica sarà sfida tra bomber, con Arquin e Dos Santos che scaldano i motori della sfida.

Ecco i convocati del Modica per il derby di Vittoria:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Fragapane, Mallia, Messina, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.