Pallanuoto A1, altro scivilone in casa della Nuoto Catania: passa Trieste 5-12

Sconfitto per 12-5 dal Trieste, davanti al proprio pubblico, il Catania deve fare mea culpa.

Gli etnei navigano nei bassifondi della graduatoria di A1 di pallanuoto, ma non mettono mai in discussione la superiorità degli ospiti, non riuscendo a sfoderare particolare grinta.

I catanesi (miglior marcatore Samuele Catania, autore di una tripletta) restano dunque penultimi in classifica e si preparano ad un filotto di gare importanti contro Posillipo, Vis Nova e Onda Forte.

"Oggi non è stata una grande prestazione - commenta Giorgio Torrisi, capitano della Nuoto Catania, autore di due gol - ma sono dispiaciuto perché non stiamo facendo tutto ciò che proviamo in allenamento.

Sicuramente dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento: anche nelle partite, come quella odierna, dove l'avversario è più forte bisogna comunque provare l'impresa.

Dobbiamo ritornare a credere in noi stessi, il campionato è lungo e sono fermamente convinto che la salvezza è alla nostra portata".