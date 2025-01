Noi Moderati, Romano: "Unico Centro è quello del popolarismo sturziano"

"Il Centro non è un luogo fisico ma un patrimonio di cultura politica, di idee e di valori che si richiamano al popolarismo sturziano. E' questa la tradizione a cui si richiama Noi Moderati che di questa visione di societa' e di questo modello di sviluppo economico si fa interprete con proposte, iniziative e progettualita' politica. E' questo, peraltro, il significato politico del nostro ingresso ufficiale nel PPE. E' per questi motivi che si deve guardare con un giusto scetticismo a quei tentativi, maldestri e opportunistici, di chi vuole soltanto occupare uno spazio politico, com'e' quello di centro, in assenza di un programma e di valori che si richiamano a una precisa identita". Cosi l'on Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati nella videointervista a Bar Sicilia.