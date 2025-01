Perdita alla condotta idrica 'Lanza di Scalea', rioni di Palermo a secco

Rubinetti a secco per tanti palermitani questa mattina nella zona di via San Lorenzo a Palermo. Ieri pomeriggio era stata segnalata una perdita sulla condotta ed è stata sospesa l'erogazione nel circuito "Lanza Di Scalea" comprendente la stessa via San Lorenzo nel tratto da Villa Adriana a via Besta, via Lo Valvo, via Scherma, via Beccaria, via Santangelo, via De Vio, via Giarrizzo, via Lanza Di Scalea e le zone limitrofe. L'intervento di riparazione, fanno sapere da Amap, è iniziato. L'approvvigionamento verrà ripristinato al termine dell'intervento. Il servizio di erogazione idrica si normalizzerà nelle 12 ore successive.