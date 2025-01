Al Catania basta un quarto d'ora per ipotecare il successo col Giugliano

Basta il primo quarto d'ora al catania per domolire il Giugliano. E' finita 3 a 1 la partita al 'Massimino', con tre punti metitati per i rossazzurri. Al 9’ arriva la prima rete dell’esterno rossazzurro Guglielmotti, che, servito da Jimenez, non sbaglia davanti a Russo. Pochi minuti dopo il classe ’94 sfrutta un rimpallo e, con un destro preciso indirizzato sotto la traversa, sigla il suo secondo gol. Gli etnei possono calare il tris, ma Montalto spreca al 17’. Gli ospiti accorciano al 33' con il colpo di testa vincente di Del Sole. Nel corso della ripresa il Giugliano si mette alla ricerca del pareggio e sfiora il bersaglio al 52’ ancora con il suo numero 10, trovando però l’intervento decisivo di Quaini. Al 61’ altra opportunità per i tigrotti con Padula che spara altissimo da ottima posizione. Il Catania risponde con Inglese che colpisce la traversa all’84’. Il parziale al Massimino cambia nel finale con Lunetta che fissa il risultato sul 3 a 1.