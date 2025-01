Il Siracusa passa a Sant'Agata: 3 pali e una decina di occasini fallite, gol partita di Russotto

Tre pali una decina di occasioni fallite ed un gol messo a segno da Russotto. E' stata la partita difficile del Siracusa che ottiene l'ennesima vittoria che serve a consolidare la vetta della classifica. Al di là delle qualità tecniche delle due squadre, i padroni di casa hanno dato il massimo, sfiorando in una delle ripartenze la rete dell' 1 a 1 con Mafrellotti. Il Siracusa sul campo del Sant'Agata ha avuto 250 tifosi al seguito che hanno sostenuto gli azzurri per tutti i 90 minuti. Il gol partita lo firma al 20' Andrea Russotto che insacca ben servito da Limonelli. Poi ci prova due volte Maggio, ma sono i legni ad opporsi, poi c'è anche la bravura di Minguzzi che si supefa in almeno cinque occasioni. Anche Iovino fa la sua parte per tenere la porta inviolata. Alla fine della gara, il presidente Ricci dà il via libera a lanciare tre maglie azzurre nel settore dei tifosi siracusani.