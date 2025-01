Il Trapani sconfitto a Biella dalla Juve Next Gen: decide doppietta di Guerra

La Juve Next Gen stende il Trapani a Biella. Decisiva una doppietta di Guerra che sale a quota otto sigilli in stagione. Il capitano segna un gol per tempo: prima sblocca la sfida su rigore e nella ripresa raccoglie l'assist di Pietrelli per il 2-0 finale. Nella ripresa siciliani in dieci per l'espulsione di Celiento (doppia ammonizione), ma la squadra di Capuano comunque riesce a creare alcuni pericoli dalle parti di Daffara. Alla fine, però, non riesce a trovare il guizzo per tenerla in piedi. I bianconeri trovano il nono risultato utile consecutivo, dopo la vittoria di settimana scorsa con il Monopoli, e playoff sempre più vicini. Dal ritorno di Brambilla sulla panchina della Next Gen è cambiato il volto della squadra.

SERIE C - GIRONE C - 24^ GIORNATA - 26/01 Altamura - Taranto domani

Casertana - Messina Acr 1-1 (ieri)

Catania - Giugliano 3-1

Crotone - Picerno domani

Foggia - Benevento 2-2

Juventus NG - Trapani 2-0

Latina - Avellino 0-3

Monopoli - Cavese 3-1

Potenza - Cerignola 1-2 (ieri)

Turris - Sorrento 0-2

CLASSIFICA: Monopoli 47 punti; Benevento, Cerignola 45; Avellino 43; Potenza 42; Crotone 39; Catania 35; Picerno 33; Trapani 32;

Sorrento, Giugliano 31; Juventus NG 30; Foggia 29; Cavese, Team Altamura 28; Latina 26; Casertana 24; Messina Acr 20; Turris 12;

Taranto 3.

Catania 1 punto di penalizzazione Turris 5 punti di penalizzazione Taranto 10 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 25^ GIORNATA - 02/02

Avellino - Turris

Benevento - Monopoli

Cavese - Altamura

Cerignola - Catania

Giugliano - Foggia

Messina Acr - Latina

Picerno - Juventus NG

Sorrento - Crotone

Taranto - Casertana

Trapani - Potenza