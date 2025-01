Tenta di rubare auto in sosta, bloccato dalla gente e dai carabinieri nel Casertano

È stato identificato e denunciato dai carabinieri della Stazione di San Prisco (Caserta), un38enne marocchino, domiciliato a Villa Literno, che nella mattinata di ieri, sotto gli occhi dei passanti, ha tentato di rubare prima in via Dante e poi in via Marandola due autovetture lasciate in sosta in strada. Il primo tentativo di impossessarsi di una Hiunday Tucson parcheggiata in via Dante è stato sventato dal proprietario dell'auto che nell'aprire lo sportello lato passeggero per far salire l'anziana madre ha sorpreso, seduto al lato guida e pronto a mettere in moto, il 38enne che aveva già furtivamente forzato la portiera. Vistosi scoperto il malvivente è sceso velocemente dall'auto facendo perdere le proprie tracce. Pochi minuti dopo, in via Marandola, l'uomo ha tentato uns econdo colpo, anche questa volta andato a vuoto grazie al tempestivo intervento del vicecomandante della locale Stazione Carabinieri che, libero dal servizio, dopo essere stato allertato da alcuni passanti, ha raggiunto e bloccato il 38enne proprio mentre tentava di forzare la portiera di una Nissan Quashquai. Portato in caserma dal maresciallo e identificato, a seguito della formalizzazione della denuncia da parte delle vittime, è stato denunciato e dovrà rispondere di danneggiamento e tentato furto aggravato.