Calcio a 5, Rosolini si stringe alla Futura: martedì a Cosenza andata di finale di Coppa Italia

Rosolini sportiva si stringe alla squadra più importante della città. Si tratta della Futura di calcio 5 che martedì a Cosenza gioca l'andata di finale di Coppa Italia. L'entusiasmo per la trasferta di martedì contro il Cetraro è alle stelle e lo dimostra l'affetto del pubblico che sabato è stato numeroso al PalaTricomi per salutare l' ennesima la vittoria in campionato (serie C1) contro la Vigor Itala per 3 a 1. Gli avversari di Cetraro (città di quasi 10 mila abitanti in provincia di Cosenza) hanno scelto il parquet di Cosenza contro la Futura determinata e decisa di prendere le dovute misure con i calabresi che si giocheranno il tutto per tutto nella partita di ritorno.

Anche il main sponsor della Futura, Vanni Portelli, al vertice di un'azienda di energie rinnovabili, la Gpower, chiede uno sforzo alla squadra. Ovvero di portare la Coppa a Rosolini. A sentire più di ogni altro il peso del match è il tecnico rosolinese, Peppe Spadaro. "Dobbiamo essere concentrati ad affrontare il Cetraro - dice il coach - dobbiamo essere attenti in difesa e prolifici in avanti. Una cosa è certa: metteremo il cuore oltre l'ostacolo". La Futura Rosolini avrà al seguito anche un gruppetto di sportivi granata. Per capitan Milana se non si tratta della partita della vita, è sicuramente un confronto che può segnare, in positivo, il futuro della stessa società.