Calcio, Vittoria-Modica finisce 1 a 1: a godere è solo il Milazzo

VITTORIA - MODICA 1-1

Vittoria: Cirnigliaro, Slojkowski, Vitiello, Lo Nigro, Hardes, Montefusco, Romero (31’ st Fortunato), Leggio, Dos Santos, Iezzi, Esposito. Panchina: Malandrino, Iapichino, Sferrazza, Djalo, Lucarelli, Diop, Calabrese, Lauretta, Fortunato. Allenatore: Renato Mancini.

Modica Calcio: Pontet, Mollica, Rossi, Francofonte, Schembari, Fragapane, Neto (19’ st Incatasciato) (19’ st Messina), Cacciola, Arquin (25’ st Handzic), Viegas (36’ st Idoyaga), Cappello. Panchina: La Licata, Mallia, Incatasciato, Messina, Idoyaga, Kondila, Triolo, Montanaro, Handzic. Allenatore: Pasquale Ferrara

Marcatori: 3’ st Viegas (M), 21’ st Leggio (V)

Ammoniti: Neto, Cappello (M) Esposito (V)

Vittoria e Modica pareggiano un derby abbastanza scialbo e fanno il gioco del Milazzo che consolida il vantaggio sul Modica (+4) e sul Vittoria (+7). A recriminare maggiormente dovrebbe essere il Modica che era andato in vantaggio con Viegas ad apertura di secondo tempo, ma non è riuscito a raddoppiare o a difendere il vantaggio che è durato meno di 20 minuti. Inutili le sostituzioni effettuate nella ripresa da Pasquale Ferrara. Gli avvicendamenti, in verità, sembrano aver favorito, almeno come tempistica, il pareggio del Vittoria. Il Modica continua ad inseguire il Milazzo ma i rossoblù devono cambiare marcia e giocare, d'ora in avanti, solo per i tre punti e sperare in qualche passo falso del Milazzo in modo da arrivare al match del Vincenzo Barone con i mamertini, il 9 marzo, dopo aver colmato o ridotto lo svantaggio.

La cronaca. Succede tutto nella ripresa. Modica subito incisivo con Viegas che parte in contropiede e a tu per tu con Cirnigliaro non sbaglia e porta avanti i suoi. I padroni di casa subiscono il colpo e i rossoblu hanno subito un’altra occasione, al 6 ’ancora grande occasione con Cacciola che prova a mettere un pallone sotto la traversa, bravo l’estremo difensore avversario che si fa trovare pronto e manda in angolo. Al 9’ azione fotocopia del gol per il Modica, questa volta sui piedi di Schembari che dalla stessa mattonella del compagno sbaglia e la manda di poco a lato. Il Vittoria esce fuori la testa al 21’ con un cross in mezzo che trova pronto Leggio ad anticipare tutti di testa e metterla dentro. Sul finale c’è una grande occasione anche per Idoyaga che su punizione dà l’illusione del gol.