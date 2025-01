E' di Rosolini il nuovo segretario Pd, Siracusa fa volare Gerratana 71%

Piergiorgio Gerratana, 41 anni, di Rosolini, ma è nato a Ragusa, è il nuovo segretario provinciale del Pd. E' stato eletto dai tesserati Dem che oggi sono andati al voto nei 13 gazebo dislocati in provincia di Siracusa. Ha ottenuto il 71 per cento degli iscritti ed è stato spinto nella corsa ai vertice Dem dai maggiorenti del Partito. La vecchia guardia è stata dalla sua parte, compreso il commissario del partito, il senatore Antonio Nicita che non ha fatto mistero del suo appoggio all'ex assessore regionale della giunta Crocetta.

Gerratana ha ottenuto oltre 1400 preferenze (1438 voti). Solo il 28% per il suo reale antagonista, l'avvocato Orazio Scalorino che si è fermato a 561 voti, mentre 12 voti per l'architetto Patti.

A fare la differenza è stato il capoluogo dove i Dem sono stati dalla parte di Gerratana. La vittoria di Gerratana adesso potrebbe aprire futuri scenari politici a Rosolini e non si può escludere o una futura candidatura alle regionali dell'avvocato Giovanni Giuca (primo sponsor del neo eletto segretario), oppure di tornare a palazzo di città come sindaco.

Per il deputato all'Ars Tiziano Spada ed il sindaco di Floridia, Marco Carianni che hanno sostenuto Scalorino, il segnale è chiaro: per fare crescere il loro Pd non basta un comprensorio assai ristretto (Canicattini, Floridia e Solarino). C'è da lavorare oltre i loro confini.