Volley Modica a fasi alterne a Lagonegro sconfitta in 4 set

Rinascita Lagonegro 3

Avimecc Modica 1

Parziali: 25/15, 22/25, 25/19, 25/18

Rinascita Lagonegro: Panciocco 18, Pegoraro 9, Cantagalli 24, Tognoni 6, Fioretti, Amenante 11, Sperotto 1, Focosi 4, Fortunato (L1), n.e: Vindice (L2), Cosentino, Franza, Bonacchi, Parrini. All. Waldo Kantor

Volley Modica: Barretta 16, Raso, Capelli 4, Putini, Chillemi 15, Cipolloni Save, Buzzi 4, Matani 5, Padura Diaz 15, Nastasi (L1), n.e. Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Davide Morgillo e Enrico Autuori

Sconfitta in quattro set per la Volley Modica che si arrende dopo due ore di gioco alla Rinascita Lagonegro. Un successo meritato quello ottenuto dal sestetto di Waldo Kantor che è sceso in campo più determinato dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto) che hanno fornito una prova altalenante.