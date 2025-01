Amas, giovedì il rilascio di Arbel: iniziato ritorno al Nord di Gaza

E' iniziato questa mattina il flusso dei palestinesi sfollati verso il nord della Striscia di Gaza dopo una nuova intesa tra Hamas e Israele: Hamas libererà la rapita Arbel Yehud e altri due ostaggi giovedì prossimo e altri tre ostaggi sabato, come previsto dall'accordo, e fornirà l'elenco degli altri ostaggi che saranno liberati nella prima fase. In cambio, Israele ha dato il via libera al ritorno al nord. Intanto il mondo arabo si indigna per la proposta di Trump di trasferire i palestinesi fuori dai territori. La Lega Araba condanna ogni "tentativo di sradicare i palestinesi dalla loro terra" bollandolo come"pulizia etnica". La tregua tra Libano e Israele resterà invigore fino al 18 febbraio.