Tentano di rubare carburante in un furgone: 2 bloccati a Lentini

La notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Stazione di Lentini, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato per tentato furto su veicolo in sosta, un uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti e una donna, rispettivamente di 35 e 44 anni, entrambi di Carlentini. I due sono stati notati e fermati dai Carabinieri mentre tentavano di rubare carburante da un furgone di proprietà di una società cooperativa di ristorazione che si trovava parcheggiato nell’area antistante l’Ospedale di Lentini. Un complice è riuscito a darsi alla fuga ma è in corso d’identificazione.