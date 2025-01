Venerdì a Balestrate marcia per la pace promossa da arcidiocesi di Monreale

Costruire la pace riscoprendo il senso di comunità e della collaborazione tra cittadini. Venerdì 31 gennaio riparte da Balestrate la Marcia della pace, appuntamento dell'Arcidiocesi di Monreale che torna a farsi carico del sociale sensibilizzando le coscienze sul tema della non violenza e del dialogo. L'appuntamento è alle 16,30 al belvedere di Balestrate, via Segesta, dove padre Francesco Giannola della parrocchia Sant'Anna accoglierà l'arcivescovo Gualtiero Isacchi e i responsabili dell'Ufficio diocesano per la pastorale Sociale e del Lavoro, don Angelo Inzerillo, don Gaetano Gulotta e don Pietro Macaluso. Saranno inoltre presenti l'amministrazione comunale, l'Istituto comprensivo Rettore Evola e le associazioni del territorio. Decine le parrocchie e le scuole attese da tutto il comprensorio.

L'evento inizierà con il canto dell'inno del Giubileo e proseguirà con una fermata del corteo presso la stele in memoria dell'appuntato Giuseppe Bommarito vittima della mafia. In piazza sono previste diverse attività curate dagli alunni della scuola, tra canti, riflessioni e l'esibizione del coro parrocchiale, fino all'intervento del vescovo. A conclusione previsto un momento di agape realizzato con la collaborazione dell'istituto alberghiero di Partinico Danilo Dolci.

"La Giornata della Pace - scrive l'Arcidiocesi di Monreale - ci ricorda che in questo tempo dove continuano a risuonare i colpi delle armi, dove la violenza sembra essere lo stile delle relazioni tra le persone, tra i popoli e le nazioni, dove anche le parole pace e disarmo vengono considerate eversive, illusorie e irrealizzabili, noi vogliamo continuare a gridare: "in piedi costruttori di pace!". Dobbiamo ricordare, anzitutto, a noi stessi e poi al mondo intero che il dono del Risorto è la pace e che non ci può essere un domani se non nella pace".