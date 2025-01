Giornata della memoria, Schifani: è monito drammatico e costante

"La Giornata della memoria e' un monito drammatico e costante per la nostra coscienza collettiva. Quell'odio che ottant'anni fa si espresse in una forma cosi' dirompente e atroce, oggi scorre sotterraneo, pronto a riaffiorare. Lo vediamo nelle derive di certe piazze o in tante, troppe espressioni sui social impregnate di violenza e di antisemitismo. Il nostro impegno, quello di tutte le istituzioni, deve essere indirizzato quotidianamente a riaffermare i valori della liberta' e del rispetto, insegnandoli innanzitutto ai nostri giovani. Lo dobbiamo alle vittime di quel barbaro sterminio". Lo dice il presidente del consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.