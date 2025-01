Zia Nina compie 100 anni, festeggiata a Petralia Sottana

Ieri, nella casa delle suore Francescane di Petralia Sottana, il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, ha festeggiato una nuova centenaria: la signora Antonina Conte. Rimasta vedova nel 2011 fino ad un paio di anni viveva da sola a casa. Nonna Nina, come la chiamano tutti affettuosamente, è stata festeggiata dall’unico figlio Rosario, dalla nuora, dai 2 nipoti e dall’unico pronipote. La sua vita l’ha dedicata a seguire il suo unico figlio e fino a qualche mese utilizzava regolarmente il telefonino per chiamarlo più volte al giorno.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha voluto donare una targa e dei fiori: “E’ un giorno di festa, a nome della comunità che mi onoro di rappresentare, a zia Nina vanno gli auguri di tutta la comunità gangitana e dell’amministrazione comunale per i ben vissuti e proficui 100 anni, la sua lunga giovinezza è motivo di orgoglio e compiacimento”.