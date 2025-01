Spada analizza il voto della segreteria Pd: "Il nostro impegno con Scalorino va avanti"

“Buon lavoro al nuovo segretario provinciale Piergiorgio Gerratana. Il nostro impegno per Orazio Scalorino ci consegna un risultato importante per portare avanti la nostra idea di politica sul territorio”.

All’indomani del congresso del Partito Democratico in provincia di Siracusa, il parlamentare regionale Tiziano Spada analizza i risultati.

“Il dato che emerge è che, insieme a un gruppo di amministratori locali e dirigenti di questo partito, siamo riusciti a rappresentare una percentuale importante in provincia. Diversi gruppi politici - tra cui quello che fa riferimento al senatore ed ex commissario provinciale Antonio Nicita; quello vicino a Gaetano Cutrufo, candidato nella lista del PD alle scorse elezioni regionali; il gruppo del sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio, candidato anche lui alle regionali del 2022; il gruppo dell’ex deputato Bruno Marziano e quello di Area Dem di cui fa parte l’ex parlamentare Marika Cirone Di Marco; il gruppo civico che fa riferimento a Renata Giunta, candidata a sindaco di Siracusa alle ultime amministrative, e la new entry Mario Bonomo, ex parlamentare e in corsa alle ultime regionali - spesso con idee diverse tra loro, hanno scelto invece di sostenere la candidatura di Piergiorgio Gerratana, che adesso si troverà a gestire la fase di ricostruzione di questo partito e a gestire le varie anime. Noi, puntando sulla candidatura di Orazio Scalorino, abbiamo deciso di dare seguito a un percorso di cambiamento e innovazione che continuerà essendo riusciti a rappresentare 1/3 del partito. Il risultato è frutto del lavoro svolto in appena una settimana, pur tra mille difficoltà e considerando la battaglia che abbiamo combattuto per svolgere le primarie e aprire il partito ai cittadini, come confermato più volte dallo stesso Scalorino. Il ritiro alla vigilia del voto dell’unica donna ed il sostegno di fatto a Gerratana del candidato Giuseppe Patti ha reso la competizione una sfida a due. Scalorino ha interpretato al meglio il ruolo di candidato, confermando di essere una risorsa per il partito”.

L’on. Tiziano Spada ha anche rivolto uno sguardo al futuro del Partito Democratico, con l’obiettivo di valorizzare le risorse a disposizione e decretare una nuova stagione politica.

“Quando ho scelto di candidarmi al Parlamento siciliano nella lista del Partito Democratico, siamo partiti da zero - aggiunge Spada -. Oggi, grazie anche all’azione politica portata avanti in questi due anni in Assemblea Regionale Siciliana, e grazie ai tanti amministratori, consiglieri comunali e dirigenti di partito, stiamo raccogliendo i frutti all’interno del Partito. Continueremo a portare avanti le nostre idee, con l’ambizione di governare la Sicilia e di avvicinare chi oggi resta scettico rispetto all’azione portata avanti dal Partito Democratico negli ultimi anni”.