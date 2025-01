Basket, serie B: Virtus Ragusa di carattere "ribalta" Imola nell'ultimo quarto e aggancia Fiorenzuola

Con una difesa asfissiante e un grande ultimo quarto (26-13), la Virtus batte la resistenza di Imola – che aveva condotto per gran parte del match – e ottiene una vittoria di clamorosa importanza: 92-82. Nel match valido per la quarta giornata di ritorno della Serie B Old Wild West, a fare la differenza è il cambio di passo negli ultimi cinque minuti di partita, ma anche la consistenza dei lunghi (citazione speciale per Adamu) e la precisione dall’arco quando serve: i canestri di Erkmaa e Bertocco spezzano l’equilibrio nell’ennesimo finale vietato ai deboli di cuore e regalano alla Virtus la quinta vittoria stagionale, la seconda consecutiva.

Virtus Ragusa-Neupharma Imola 92-82

Virtus Ragusa: Erkmaa 15, Piscetta 6, Bertocco 25, Gloria 10, Tumino ne, Vavoli 8, Mirabella ne, Kosic 13, Calvi 7, Adamu 6, Ianelli 2. All.: Valerio-Di Gregorio

Neupharma Imola: Zangheri, Masciarelli 8, Fiusco 2, Morina 26, Vaulet 27, Anaekwe 3, Kadjividi 2, Pinza, Ambrosin 6, Ricci 8. All.: Galetti

Arbitri: Spinelli di Cantù e Toffoli di Villasanta

Parziali: 19-24; 43-49; 66-69.

Note. Tiri da due: Ragusa 24/46, Imola 20/44; Tiri da tre: Ragusa 7/24, Imola 10/23; Tiri liberi: Ragusa 23/25, Imola 12/24; Rimbalzi: Ragusa 49, Imola 33. Usciti per cinque falli: Gloria (R), Morina (I)