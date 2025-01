Morto in incidente sull'Etna, era il presidente di Assolombarda di Pavia

E' Nicola de Cardenas, 60enne presidente della sede di Pavia di Assolombarda, la vittima dell'incidente avvenuto ieri durante un'escursione sugli sci nella valle del Bove alle pendici dell'Etna. La notizia della morte dell'imprenditore ha destato commozione nel mondo dell'imprenditoria lombarda. In particolare, il Presidente Alessandro Spada, il Direttore Generale Alessandro Scarabelli, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Generale e Assolombarda hanno espresso il più profondo dolore per l'improvvisa scomparsa di Nicola de Cardenas. "Nicola de Cardenas è stata una figura di grande importanza per la nostra Associazione, distinguendosi per il suo impegno sul territorio, che l'ha visto promotore appassionato di diverse iniziative, tra cui Pavia Capitale della Cultura d'Impresa. Lo ricorderemo per la sua competenza oltre che per le qualità umane. In questo momento Assolombarda si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo" hanno detto il Presidente Alessandro Spada e il Direttore Generale Alessandro Scarabelli.

L'altra vittima dell'Etna è un ragazzo catanese. Si tratta di Danilo Marletta, deceduto dopo il ricovero in Tianimazione al 'Cannizzaro'.