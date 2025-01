Pallacanestro donne, serie A 2: la Passalacqua Ragusa scaccia via il periodo negativo: battuta in trasferta Civitanova.

Un inizio a razzo con Civitanova che - nel XVI turno del campionato di serie A2 femminile Lbf Techfind - mette un parziale di 6 a zero in un minuto. “Era importante vincere per ritrovare fiducia – commenta coach Mara Buzzanca alla fine della partita -. Le ragazze hanno giocato di squadra, hanno giocato tutte, con una buona intensità difensiva e reagendo ai tentativi di rimonta delle avversarie. Abbiamo concesso qualcosa in più in difesa nei primi due quarti ma siamo state sempre avanti, senza che il punteggio sia mai stato messo in discussione. Va bene così, abbiamo incrementato i segnali positivi che già erano emersi contro Matelica: continuiamo su questa strada”.

Bagalier Fe.Ba Civitanova - Passalacqua Ragusa 52-68

Bagalier Civitanova: Streni ne, Panufnik ne, Sciarretta ne, Severini, Perini 13, Mini 6, Binci 14, Contati ne, Bocola 9, Jaworska 10, Pepe ,Pelliccetti. All. Melappioni

Passalacqua Ragusa: Terrone, Consolini 3, Pelka 8, Mazza 3, Tomasoni 4, Siciliano 20, Cutrupi 6, Narviciute 7, Olodo 2, Labanca 15. All. Buzzanca

Parziali:21-23; 30-36 (9-13); 43-59 (13-23); 52-68 (9-9)

Note. Tiri da due: Civitanova 17/35 (48%) Ragusa 22/45 (48%); Tiri da tre: Civitanova 3/13 (23%) Ragusa 6/17 (35%); Tiri liberi: Civitanova 9/14 (64%) Ragusa 6/19 (31%); Rimbalzi: Civitanova 37, Ragusa 35: Palle perse, Civitanova 17, Ragusa 11; Palle recuperate Civitanova 7, Ragusa 10; Assist Civitanova 23, Ragusa 16.

Arbitri: Mammoli e Ricci di Perugia