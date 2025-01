Palermo, spacciatore non si ferma all'alt e fugge: arrestato in una chiesa

Gli agenti della Squadra Mobile di Palermo hanno arrestato un 40enne nigeriano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti a "Ballarò" hanno notato un uomo, a loro sospetto, confabulare con una donna. Nella consapevolezza che i due stessero per incontrarsi per formalizzare la compravendita di sostanza stupefacente, gli Agenti intimavano l'Alt polizia al nigeriano che, alla vista degli operatori, nel vano tentativo di eludere il controllo, si dava a precipitosa fuga tra le stradine del mercato cittadino.

Ne scaturiva un rocambolesco inseguimento culminato all'interno di una chiesa cittadina, luogo dove presumibilmente l'uomo pensava di poter trovar riparo e far perdere le proprie tracce sfuggendo all'occhio attento dei poliziotti.

Gli agenti, senza perderlo di vista e adottando le precauzioni, necessarie per garantire l'incolumità dei fedeli presenti, riuscivano con non poche difficoltà a precludergli ogni via di fuga e con discrezione lo accompagnavano all'esterno del luogo di culto, ove era in corso, nel frattempo la celebrazione eucaristica.

Gli accertamenti effettuati hanno consentito di rinvenire addosso al fermato 39 dosi di eroina singolarmente confezionate e pronte per essere spacciate dal peso complessivo di 35 grammi e la somma di 763,00 euro ritenuta provento dell'illecita attività di spaccio.

La droga ed il denaro, sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane cittadino nigeriano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.