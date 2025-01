Il 'Pozzo di Sant' Agata', una colletta per portare l'acqua in Uganda

Missione Sant'Agata, promossa dall'associazione diocesana "Amici del Rosario", ha nel 2025 l'obiettivo di realizzare il "Pozzo Sant'Agata, un pozzo per la vita". Lo rende noto l'Arcidiocesi di Catania con un comunicato. "Un'opera - spiega monsignor Barbaro Scionti - che sia segno dell'attenzione dei catanesi alle necessità di quanti vivono nel bisogno. Un'attenzione di carità». Il pozzo sarà realizzato nel territorio di Wigweng Abala, in Uganda, affinché possa giungere a questa comunità l'acqua, generatrice di vita. Sarà possibile contribuire in tre diverse modalità: attraverso la colletta del Pontificale del 5 febbraio in Cattedrale, partecipando al sorteggio "Amici del Rosario" o con unv ersamento all'IBAN IT45J0200816935000300318180 intestato a Arcidiocesi di Catania con causale "Un pozzo per la vita, missione Sant'Agata 2025"".