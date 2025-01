Sospesa l'attività di un panificio a Catania: aveva 2 lavoratori in nero

Gli Ispettori del Contingente INL Sicilia in servizio a Catania hanno effettuato nei giorni scorsi un accesso in un panificio del capoluogo etneo. Nella ditta operavano 3 dipendenti, 2 dei quali in nero. Gli ispettori, essendo stata superata la soglia del 10% di lavoratori irregolari, hanno imposto la sospensione dell’attività imprenditoriale. In totale, sono state riscontrate violazioni, cui conseguono le sanzioni amministrative di sospensione, per 2.500 euro, oltre alla maxi-sanzione fino ad un massimo di 7.800 euro. E’ stata inoltre rilevata la mancata sottoposizione dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria, nonché la mancata formazione degli stessi, con irrogazione della relativa sanzione fino a un massimo di 13.000 euro.