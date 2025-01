Siracusa, distrutto lo storico roseto di Villa Reimann: inutili gli appelli al Comune

L'Associazione Christiane Reimann continua a sollecitare il Comune di Siracusa per il ripristino dello storico roseto del viale d'ingresso di Villa Reimann che deve essere riportato all'antico splendore come era stato promesso. E, adesso, è pronta ad avviare azioni giudiziarie e amministrative per fare rispettare il testamento della Reimann. “Il Giardino di Villa Reimann pronto a rinascere”. Così titolavano i giornali esattamente due anni fa riportando un accordo per la riqualificazione del Giardino Botanico di Villa Reimann, partendo dall’antico Roseto, tra il Comune di Siracusa e la Federfiori che, a titolo gratuito, per tre anni si sarebbe dovuta occupare materialmente delle piante e della loro salute". Così afferma una nota dell'Associazione che fa la cronistoria di quello che non è stato fatto. "Purtroppo dopo le parole di soddisfazione e le foto di rito non vi è stata la pur minima azione a difesa del Roseto storico impiantato dalla Reimann lungo il viale di ingresso della Villa che è andato completamente DISTRUTTO. Una serie di lettere inviate al Comune da più di un anno non hanno avuto riscontro. L'ultima lettera è del 21 novembre 2024 inviata all’Assessore alla Cultura Fabio Granata con cui chiedevamo di intervenire sui Responsabili per le azioni necessarie al ripristino del Roseto. Un silenzio assordante, come suol dirsi, in cui tutti gli attori si sono girati dall’altro lato mentre il Roseto si è dissolto. Per tali motivi l'Associazione Christiane Reimann appellandosi all’art 10 del testamento della Reimann ove recita che ”la medesima testatrice dispone e costituisce la facoltà per ogni cittadino di Siracusa di considerarsi legittimato a chiedere avanti le competenti autorità Giudiziarie ed Amministrative che sia osservato l'adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel presente testamento”, ritiene di esperire un ulteriore tentativo di risoluzione della problematica e per tale motivo richiede ai destinatari un incisivo ed autorevole intervento per i provvedimenti del caso e per ripristinare quanto colpevolmente è andato distrutto.