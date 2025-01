Palazzolo in piazza chiede giustizia per Vincenzo: morì all'interno di un pozzo

Ad aprire e chiudere il corteo, i trattori blu, simbolo della grande passione di Vincenzo. A gridare giustizia per il bambino che sette mesi fa, a soli 9 anni, è morto cadendo in un pozzo durante un campo estivo in contrada Falabia, erano mamme e bambini che hanno affiancato Paola, la madre del piccolo, e Mattia, il fratello maggiore.

La manifestazione si è snodata per le vie di Palazzolo Acreide, partendo da via Dante a undici giorni dalla conclusione delle indagini condotte dalla procura della Repubblica di Siracusa.

Sotto accusa dieci persone, alle quali è stata contestata la cooperazione nell’omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente: il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società cooperativa, il proprietario del terreno, cinque educatrici dipendenti della fondazione Anffas di Palazzolo e tre operatrici del servizio civile, responsabili della custodia dei bambini