La Giornata della Memoria commemorata al Teatro Garibaldi di Modica

Cerimonia commemorativa per il “Giorno della Memoria” al Teatro Garibaldi di Modica, sotto l’egida del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri. La Professoressa Siriana Giannone Malavita, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Capuana” di Giarratana – Monterosso Almo, l’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Amore” di Modica e il regista Gianni Battaglia, hanno saputo realizzare un evento originale e commovente in alcuni passaggi come la presenza sul palco degli studenti, ognuno dei quali aveva scritto un numero di matricola sul petto a ricordare l'orrore dei campi di concentramento, le deportazioni, l'annullamento della personalità e delle dignità. Al grido di “Mai più”, il teatro ha tremato per ben due volte. La cerimonia è servita anche per commemorare Tommaso Agosta, un modicano, alla cui memoria è stata consegnata al figlio, la “Medaglia d’Onore” conferita dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. La cerimonia ha anche ricordato la strage di Modica del 1474 come il più grave eccidio giudaico di tutti i tempi in Sicilia, in cui persero la vita centinaia di ebrei che abitavano nel quartiere di Modica “ Cartellone”.

"A distanza di 80 anni (il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici dell’Armata Rossa liberarono il campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau) – ha spiegato Siriana Giannone Malavita – si è voluto ripercorrere, attraverso musiche e letture sul tema della “Shoah”, una pagina drammatica della storia dell'umanità. Per non dimenticare”.