A Reggio e Catanzaro l'opera musical "Van Gogh Cafè"

Proseguono le prevendite per gli spettacoli serali e le prenotazioni degli istituti scolastici di tutta la Calabria per i matinée di "Van Gogh Café Opera Musical", lo spettacolo sulla vita ed i capolavori di Vincent Van Gogh scritto e diretto da Andrea Ortis, in programma il 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria ed il 7 e l'8 dello stesso mese al Teatro Politeama di Catanzaro.

Prodotto dalla Mic International Company, lo spettacolo è organizzato in Calabria dalla "Show Net" di Ruggero Pegna.

Il promoter, che festeggia 39 stagioni di eventi e ha portato nella regione i più grandi colossal del genere, non ha dubbi.

"Van Gogh Cafè - afferma - è uno degli spettacoli più belli ed emozionanti che abbia mai visto. Un'opera geniale, realizzata in modo spettacolare e davvero sorprendente, da lasciare sbalorditi anche per gli effetti immersivi 3D che coinvolgono gli stessi spettatori. Credo che si tratti di un'esperienza unica e imperdibile, di quelle indimenticabili".

"'Van Gogh Café Opera Musical' - é detto in una nota - è uno spettacolo originalissimo, che mette insieme la musica di un'orchestra dal vivo, la recitazione, il canto e il ballo di un cast d'eccezione, proiezioni ed effetti 3D a tutta scena, con l'utilizzo della più avanzata tecnologia nel campo dello spettacolo dal vivo che immerge nelle opere di Van Gogh, rendendole vive e meravigliosamente coinvolgenti.

L'ambientazione è in un café chantant parigino, con lo stesso pubblico coinvolto, e racconta la vita di Vincent Van Gogh attraverso la corrispondenza tra lui e il fratello Theo ed una sequenza di scene incantevoli. L'allestimento visivo, grazie alle animazioni 3D, fa vivere le opere di Vincent Van Gogh, che immergono il pubblico e gli interpreti in un ambiente dal forte impatto emotivo. La presenza dell'orchestra dal vivo, con chitarre, violino, pianoforte, musette, percussioni e contrabbasso, accompagna tutto il racconto, mentre la danza si muove tra le corde suadenti del flamenco ed i ritmi espressivi della danza contemporanea. Lo sfondo musicale attraversa il racconto con la raffinatezza e la personalità dei più grandi parolieri e cantanti francesi, da Edith Piaf e Charles Aznavour a Mireille Mathieu e Yves Montand".

I testi e la regia sono di Andrea Ortis, che è anche protagonista sulla scena e autore dei testi, e assistente alla regia Emma De Nola. L'arrangiamento musicale é di Antonello Capuano, le orchestrazioni di Francesco Coia, la direzione corale di Elisa Dal Corso, le coreografie di Marco Bebbu, le scene di Gabriele Moreschi. Sound designer è Francesco Iannotta, light-video designer Virginio Levrio e produttrice esecutiva Lara Carissimi. Le animazioni 3D sono di Tommaso Borello e Ludovico Gandellini ed i costumi di Marisa Vecchiarelli e Myriam Somma, mentre editing, mixing e mastering sono di Simone Satta per Studio Diapason.

Il cast dell'opera musical é composto da Andrea Ortis (Monsieur Louis Philippe), Floriana Monici (Madame Odile), Chiara Di Loreto (Mademoiselle Aline), Raffaele Ficiur (Luc); dai ballerini Lara Ferrari (Juliette), Rebecca Erroi (Vanille), Giulia Maffei (Sophie), Federica De Riggi (Camille), Serena Pomer (Eugenie) e Matilde Asmini (Cover) e dai musicisti Antonello Capuano (Olivier), alle chitarre; Marco Molino (Henri) alle percussioni; Lorenzo Mastrogiuseppe (Gregor) al contrabbasso; Leonardo Mazzarotto (Jacques) al violino, ed Andrea Salvadé (Pierre) al pianoforte/musette.

I biglietti per gli spettacoli della sera sono in vendita online su ticketone.it e nei punti autorizzati. Per le repliche integrali mattutine riservate alle scuole, con inizio alle ore 10, è possibile prenotare telefonando esclusivamente allo 0968/441888 o scrivendo alla mail info@ruggeropegna.it.

Nel Sud, oltre alle repliche calabresi, è prevista un'unica tappa in Sicilia al Teatro Metropolitan di Catania nei giorni primo e 2 marzo.