Elezioni a Solarino, il Gruppo Vasques aderisce a Fratelli d'Italia

A Solarino si è svolto un incontro politico fra il movimento “Ricominciamo insieme per Solarino” e il leader provinciale del partito di “Fratelli d’Italia”, Luca Cannata. Presenti all'incontro, Salvatore Vasques, la vice coordinatrice, Paola Lombardo e una decina di componenti del gruppo. Per Fratelli d'Italia l’onorevole Luca Cannata, quale esponente nazionale che rappresenta con sagacia ed intelligenza politica il partito in tutte le sue sedi istituzionali.

Si è raggiunto l’accordo che il gruppo di Salvatore Vasques condivide la linea politica e intende aderire al partito “Fratelli d’Italia”, riconoscendo quale referente provinciale l’onorevole Luca Cannata. Inoltre, si è concordato di partecipare almeno con un candidato a consigliere comunale alle imminenti elezioni amministrative del mese di maggio 2025, di valutare l’appoggio al candidato sindaco che si riconosce nei valori del centrodestra, come già fatto in altre occasioni, e di inserire proposte programmatiche nel programma del sindaco al fine di migliorare la qualità della vita della nostra comunità e rendere più vivibile e a misura d’uomo il nostro paese. "Tutti - dice Vasques - dobbiamo concertare lo sviluppo per condividere la speranza di un paese più libero e bello, portandolo alla ribalta nei primi posti del panorama provinciale".

(nella foto Salvatore Vasques)