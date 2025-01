Movimento difesa del cittadino, Salvo Russo presidente a Siracusa

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha come scopo primario quello di promuovere la tutela dei diritti civili e dei consumatori, contrastando ogni forma di abuso, discriminazione e inefficienza da parte delle istituzioni e del mercato. Gli auspici di MDC, con la nomina del nuovo direttivo, con alla guida il presidente Salvatore Russo per Siracusa sono:

Maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo ai propri diritti, con l'obiettivo di ridurre il rischio di frodi e pratiche scorrette da parte di aziende e enti pubblici.

Sostegno concreto per coloro che si trovano in difficoltà economica o legale, promuovendo soluzioni che favoriscano l'accesso alla giustizia e la risoluzione dei conflitti in modo equo.

Indipendenza e trasparenza, per evitare influenze politiche o economiche che possano compromettere la missione di difesa dei diritti dei cittadini.

Collaborazioni con altre associazioni per ampliare l'impatto delle iniziative, creando una rete di supporto sempre più forte e visibile.

In questo contesto, un movimento efficace può portare a una maggiore equità sociale, miglioramento della qualità della vita e un rafforzamento della democrazia.

“Grazie al supporto di MDC Sicilia e alle iniziative del nazionale, ma anche di ogni altra sede in Italia, il gruppo di Siracusa si occuperà di aiutare la nostra comunità. Ringrazio il direttivo precedente che ha creduto in me spingendomi verso questa nuova avventura e sono convinto che anche grazie alla loro esperienza e supporto, miglioreremo le condizioni di vita dei nostri tesserati.” Salvo Russo, il presidente.