La "Siracusa delle donne", 7 scuole aderiscono al progetto

Si terrà venerdì 31 gennaio, alle 9 all’Istituto Insolera il primo incontro del progetto “La Siracusa delle Donne”, inserito nel Pof del Comune e che prende spunto da una mozione votata all’unanimità nei mesi scorsi dal Consiglio comunale. Hanno aderito al progetto 7 Istituti superiori (Einaudi, Gargallo, Quintiliano,Gagini, Insolera, Federico di Svevia, Rizza) e 5 Comprensivi ( Archimede, S. Lucia, Wojtyla, Lombardo Radice, Verga-Martoglio). “Siracusa ha dato i natali a tante donne illustri, e in alcuni casi è stata anche scelta come città di adozione. Mantenerne vivo il ricordo attraverso lo studio della loro figura non è solo un fatto di memoria ma anche di impegno alla crescita delle nuovo generazioni che in queste donne potranno vedere un esempio da imitare”: lo dichiara il sindaco Francesco Italia. Sono stati programmati 5 incontri in ognuno dei quali la figura di 2 donne siracusane del passato, che si sono distinte in campo professionale, culturale o politico, verranno raccontate da altrettante donne siracusane che si sono affermate nella società attuale. Si tratta di un progetto tutto al femminile: dalle prescelte alle relatrici, dalle moderatrici alle autrici dei momenti musicali, alle responsabili dell’accoglienza, alunne dell’Istituto Insolera, che indosseranno vestiti dell’associazione “Pretty fimmina”. Per ogni istituto sono stati selezionati 50 alunni per un totale di 600, che attraverso una ricerca documentale negli archivi di Stato e del Comune, e la partecipazione a seminari e convegni hanno recuperato la memoria di figure femminili di grande valore che hanno contribuito allo sviluppo del territorio in cui sono vissute. Al termine del progetto sarà votato il personaggio femminile al quale l’Amministrazione dedicherà uno spazio cittadino.