Il Trapani esonera l'allenatore Capuano: "Ha offeso l'intera squadra granata"

L'ufficializzazione è arrivata in mattinata: Ezio Capuano non è più l'allenatore del Trapani (serie C, girone C). Una storia breve quella tra il tecnico campano e la società granata. Appena otto le partite giocate con un bilancio di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte, l'ultima delle quali domenica scorsa a Biella contro la Juventus Next Gen. Attraverso una nota, la società ha comunicato che la decisione è maturata in seguito ad una serie di episodi che hanno incrinato il rapporto tra il tecnico e la squadra. In particolare, il club ha reso noto che l'esonero "è stato motivato da irriguardose condotte e gravi offese rivolte all'intera squadra, portando i giocatori, all'unanimità, a richiedere l'allontanamento del mister". La società ha anche annunciato che nelle prossime ore sarà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra. Il team è al lavoro per trovare una figura in grado di ridare stabilità e nuovi stimoli alla rosa, garantendo continuità al progetto sportivo. In pole position sembra esserci il nome di Cangelosi ma, secondo alcune indiscrezioni, il Trapani starebbe anche valutando altri profili.