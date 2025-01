Gli trovano 170 grammi di cocaina in un controllo su strada: preso a Siracusa

Nell’ambito del quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti condotto dagli uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa e provincia, nella serata di ieri, Agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 24 anni per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli investigatori della Squadra Mobile aretusea, a seguito di un controllo, operato su strada, rinvenivano e sequestravano, all’interno dell’autovettura, al ventiquattrenne 171,30 grammi di cocaina.

Successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata a casa dell’arrestato, i poliziotti sequestravano ulteriori 16 grammi di marijuana e di hashish e 1.570 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, dopo le incombenze di legge è stato condotto in carcere.