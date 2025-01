Vittoria, aggiudicati i lavori per piazza Cavour a Scoglitti

Il 2025 è iniziato a Vittoria con una grande notizia: l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e rifacimento di piazza Cavour a Scoglitti. Una notizia, a dire il vero, di valenza storica anche perché mai prima d’ora era accaduto qualcosa del genere, dando prova della grande visione che muove l’amministrazione retta dal sindaco Francesco Aiello che, in questa circostanza, si è avvalso anche del supporto fornito dal deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, sempre molto vicino a quello che accade dalle parti di palazzo Iacono. L'ennesima testimonianza, insomma, di come questa Giunta municipale non solo continui a investire sulle opere pubbliche ma anche fornisce piena prova di puntare sulla piazza come elemento delle migliori espressioni di socialità del contesto urbano, parlando di una realtà che diventa agorà e luogo di incontro e di confronto, valorizzando il più possibile Scoglitti e il territorio urbano in genere. “Abbiamo lavorato, sotto la guida del primo cittadino – chiarisce l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – per definire una visione importante sul futuro di Scoglitti".