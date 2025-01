A Marina di Ragusa controlli straordinari dei Carabinieri

Un importante dispiegamento di forze ha visto protagonisti i Carabinieri della Compagnia di Ragusa, impegnati in un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, predisposto al fine di contrastare fenomeni delittuosi, in particolare di natura predatoria, e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’Arma iblea, che ha ottenuto anche il supporto di un’unità aerea del 12° Nucleo elicotteri di Catania Fontanarossa, ha dispiegato contemporaneamente su strada cinque pattuglie, operanti specificatamente sul territorio di Marina di Ragusa.

Nel corso dell’attività sono state sottoposto a controllo 52 persone e 39 autoveicoli. Oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza e alla guida con patente scaduta, i militari hanno altresì proceduto al fermo amministrativo di un autoveicolo, di grossa cilindrata, con targa estera, per indebita circolazione sul territorio nazionale, che tentava di sfuggire alle normative “casalinghe” per risparmiare sulla tassazione prevista a livello nazionale ed eludere eventuali sanzioni amministrative. Il veicolo dovrà essere al più presto iscritto al PRA italiano oppure lasciare definitivamente il territorio, pena la confisca ed un’ulteriore, ancor più elevata, sanzione pecuniaria.