Nascondeva l'hashish sotto un divano: giovane denunciato a Sortino

I Carabinieri della Stazione di Sortino, nell’ambito dei mirati servizi in atto, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane 19enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato, occultati sotto il divano della casa dove vive con i genitori, circa 80 grammi di hashish e materiale vario per il confezionamento e lo spaccio.

Già settimana scorsa i Carabinieri di Sortino avevano tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio, un 20enne, trovato in possesso di cocaina e segnalato due trentenni quali assuntori.