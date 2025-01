Acate, esplosione in una casa di corso Garibaldi: indagini della Polizia

Esplosione, intorno alle tre del mattino, in una casa di corso Garibaldi, ad Acate. Sono in corso indagini da parte della Polizia per capire cosa sia veramente successo in quella casa abitata da una persona anziana. L'esplosione ha causato un incendio e le fiamme hanno danneggiato l'immobile. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi e, per fortuna, non ci sono stati danni alle persone. La Polizia ha interrogato i vicini nel tentativo di chiarire le cause dell'esplosione e dell'incendio.